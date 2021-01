Sicilia. Ugl, positivo e ricco di contenuti incontro con neo assesore Scilla (Di giovedì 21 gennaio 2021) “È stato cordiale e propositivo l’incontro con l’assessore regionale dell’Agricoltura e della Pesca, Toni Scilla”. A dichiararlo Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia e Franco Arena, Segretario regionale Ugl Agricoli e Forestali. “Abbiamo apprezzato l’approccio pragmatico dell’assessore Scilla verso le tante criticità che riguardano i lavoratori – aggiungono – a cominciare dal comparto forestale per il ... L'articolo UGL Sicilia. Leggi su uglsicilia (Di giovedì 21 gennaio 2021) “È stato cordiale e prol’con l’assessore regionale dell’Agricoltura e della Pesca, Toni”. A dichiararlo Giuseppe Messina, Segretario Ugle Franco Arena, Segretario regionale Ugl Agricoli e Forestali. “Abbiamo apprezzato l’approccio pragmatico dell’assessoreverso le tante criticità che riguardano i lavoratori – aggiungono – a cominciare dal comparto forestale per il ... L'articolo UGL

UglSicilia : Sicilia. Ugl, positivo e ricco di contenuti incontro con neo assessore Scilla @Regione_Sicilia @Musumeci_Staff… - UglSicilia : Sicilia. Ugl, positivo e ricco di contenuti incontro con neo assessore Scilla - UGL SICILIA - esperonews : Covid 19, Ugl sanità, patente di immunità per vaccinati: libera circolazione per snellire procedure e far ripartire… - UglSicilia : Covid-19, la Ugl sanità e medici rilanciano l'idea di una patente di immunità per vaccinati. 'Dare libera circolazi… - UglCatania : Ritardo erogazione incentivi a personale Seus118. Ugl chiama Razza: “Servono risposte per operatori impegnati in pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Ugl Ugl: “Positivo e ricco di contenuti l’incontro col neo assessore Scilla” ilSicilia.it Ugl: “Positivo e ricco di contenuti l’incontro col neo assessore Scilla”

"È stato cordiale e propositivo l'incontro con l'assessore regionale dell'Agricoltura e della Pesca, Tony Scilla". A dichiararlo Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia e Franco Arena, Segretario reg ...

Covid 19, Ugl sanità, patente di immunità per vaccinati: libera circolazione per snellire procedure e far ripartire l'economia

E' già partita da qualche giorno la procedura per l'inoculazione, agli aventi diritto in Sicilia, del richiamo del vaccino anti Covid-19. Tra qualche giorno, dunque, anche sull'isola ci saranno i prim ...

"È stato cordiale e propositivo l'incontro con l'assessore regionale dell'Agricoltura e della Pesca, Tony Scilla". A dichiararlo Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia e Franco Arena, Segretario reg ...E' già partita da qualche giorno la procedura per l'inoculazione, agli aventi diritto in Sicilia, del richiamo del vaccino anti Covid-19. Tra qualche giorno, dunque, anche sull'isola ci saranno i prim ...