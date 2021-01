Serie C | calciomercato Catania | pressing di Tacopina su Zuculini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il nuovo Calciodi Joesonda ilper cercare di arrivare, nel minor tempo possibile, inB. La classifica attuale degli etnei nel Girone C dellaC, dopo tutte le difficoltà riscontrate a livello societario, non è male: i siciliani, dopo aver disputato 18 partite nel terzo campionato italiano di calcio, hanno incamerato 30 punti occupando la quarta posizione. A meno uno dall’Avellino terzo ma con un distacco considerevole da Bari (-8) e dalla Ternana capolista (-16). Tolte le due assolute dominatrici del raggruppamento, i rossazzurri possono dire la loro nella corsa ai play-off di fine stagione che potrebbero aprire la possibilità della promozione incadetta in casa di vittoria del mini torneo. Il nuovo proprietario ha promesso in tempi ...