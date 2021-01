Pensioni anticipate 2021 ultime novità: gli interventi in LdB superano la riforma Fornero? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Con l’ultima legge di bilancio approvata, non è stata fatta una vera e propria riforma delle Pensioni, ma sono stati rinnovati alcuni canali di uscita anticipata dal mondo del lavoro, soprattutto tramite scivoli che accompagnano alla pensione vera e propria. Anche per il 2021 si registra l’ulteriore proroga di opzione donna e l’estensione di un altro anno dell’ Ape sociale. Inoltre è stata prolungata la vita anche del contratto di espansione, contestualmente rinnovato per quanto concerne lo scivolo di cinque anni che accompagna i lavoratori più anziani alla pensione, ora accessibile da parte di aziende con almeno 250 dipendenti (invece dei precedenti mille), mentre per un altro triennio, quindi fino al 2023, l’isopensione avrà una durata massima di sette anni. Pensioni anticipate ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Con l’ultima legge di bilancio approvata, non è stata fatta una vera e propriadelle, ma sono stati rinnovati alcuni canali di uscita anticipata dal mondo del lavoro, soprattutto tramite scivoli che accompagnano alla pensione vera e propria. Anche per ilsi registra l’ulteriore proroga di opzione donna e l’estensione di un altro anno dell’ Ape sociale. Inoltre è stata prolungata la vita anche del contratto di espansione, contestualmente rinnovato per quanto concerne lo scivolo di cinque anni che accompagna i lavoratori più anziani alla pensione, ora accessibile da parte di aziende con almeno 250 dipendenti (invece dei precedenti mille), mentre per un altro triennio, quindi fino al 2023, l’isopensione avrà una durata massima di sette anni....

lauracesaretti1 : @BrunoBini1 @a_r_t_66 @LegaSalvini @FratellidItalia @Mov5Stelle @pdnetwork A fare più danni delle cavallette sono s… - zazoomblog : Pensioni anticipate 2021 ecco le regole per uscire prima dal lavoro nel nuovo anno - #Pensioni #anticipate #regole… - infoitinterno : Pensioni anticipate dai 63 anni: ecco come funziona l'APE sociale nel 2021 - twittanto2 : @convivioblog @PoliticaPerJedi Certo recovery plan in mano alla moglie di Mastella alleata di Giggino è una situazi… - CeccoNebbia : @GianzDav @sammieajo @CCFCattaneo @FiliAloisi @Lagarde Se spendi per una piena e BUONA occupazione fai del bene. Se… -