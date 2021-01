Palermo, la difesa torna a tremare: seconda partita consecutiva al “Barbera” con la porta aperta (Di giovedì 21 gennaio 2021) "Palermo, in difesa si torna a ballare".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dal Palermo di Roberto Boscaglia. Prima della debacle dello scorso weekend, la difesa sembrava stesse ritrovando solidità e certezze. Nelle match precedenti, infatti, la compagine rosanero aveva subito un solo gol contro il Bari, senza incassare reti nelle ultime due trasferte.Contro la Virtus Francavilla, invece, il Palermo ha incassato ben due reti; una formazione che in tutta la stagione era riuscita a realizzarne soltanto sette lontano dalla Puglia. Eppure, gli uomini di Bruno Trocini al "Renzo Barbera" hanno vinto meritatamente, "complici però degli svarioni difensivi che i rosanero avevano iniziato a ... Leggi su mediagol (Di giovedì 21 gennaio 2021) ", insia ballare".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui daldi Roberto Boscaglia. Prima della debacle dello scorso weekend, lasembrava stesse ritrovando solidità e certezze. Nelle match precedenti, infatti, la compagine rosanero aveva subito un solo gol contro il Bari, senza incassare reti nelle ultime due trasferte.Contro la Virtus Francavilla, invece, ilha incassato ben due reti; una formazione che in tutta la stagione era riuscita a realizzarne soltanto sette lontano dalla Puglia. Eppure, gli uomini di Bruno Trocini al "Renzo" hanno vinto meritatamente, "complici però degli svarioni difensivi che i rosanero avevano iniziato a ...

