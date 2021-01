Modello 730 | quando non va fatto e chi è esente? I redditi

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ben sappiamo che il730 consiste nella dichiarazione deiche lavoratori dipendenti e pensionati utilizzano, per comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria situazione reddituale, collegata all’anno precedente rispetto a quello di presentazione delstesso, ma anche per pagare in modo corretto le tasse dovute all’Erario e per recuperare qualcosa sulle imposte già versate. Segui Termometro Politico su Google News Il punto che qui vogliamo analizzare è capireun titolare di un reddito può essere esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei, ovveropuò evitare di compilare il730. Vediamo più da vicino. Se ti interessa saperne di più sul versamento contanti,scatta ...