Mina Settembre | pioggia di complimenti per Serena | “Sei tornata nella nostra vita come un santo” A marzo nuovo programma 

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –Rossi è senza dubbio un’attrice amatissima dal pubblico. Da sempre apprezzata per la sua solarità e genuinità,è molto amata anche per la sua bellezza e dolcezza. Negli ultimi giorni è stata molto apprezzata per il ruolo di protagonistanuova fiction di Rai 1, ‘’, che fin ora ha ottenuto ottimi ascolti.dianche sui social: “Sei, (soprattutto di noi che viviamo lontani da Napoli)un; – scrive Salvatore sui social – diciamo un surrogato di San Gennaro, per ricordarci non solo lacittà piena di contraddizioni, ma ...