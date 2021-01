Le challenge su TikTok e i giornali che dimenticano di usare i condizionali nei titoli (Di giovedì 21 gennaio 2021) Se non ci sono conferme ufficiali, occorre utilizzare tu i condizionali del caso – a livello giornalistico – per affrontare alcuni (delicati) argomenti. In special modo quando si tratta di un fatto di cronaca come quello accaduto a Palermo, dove una bambina di 10 anni è stata ricoverata in Ospedale, nel reparto rianimazione, per un principio di soffocamento. Molte testate hanno immediatamente parlato di un gioco, una sfida, nata su TikTok, denominata Blackout challenge. Altri, invece, parlano di Hanging challenge. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma scorrendo tra i titoli di molti giornali, sembra esserci una certezza (che, invece, non c’è). LEGGI ANCHE > Caro Corriere della Sera, anche Gesù Cristo probabilmente non era ‘bianco’ La bambina si sarebbe stretta ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Se non ci sono conferme ufficiali, occorre utilizzare tu idel caso – a livellostico – per affrontare alcuni (delicati) argomenti. In special modo quando si tratta di un fatto di cronaca come quello accaduto a Palermo, dove una bambina di 10 anni è stata ricoverata in Ospedale, nel reparto rianimazione, per un principio di soffocamento. Molte testate hanno immediatamente parlato di un gioco, una sfida, nata su, denominata Blackout. Altri, invece, parlano di Hanging. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma scorrendo tra idi molti, sembra esserci una certezza (che, invece, non c’è). LEGGI ANCHE > Caro Corriere della Sera, anche Gesù Cristo probabilmente non era ‘bianco’ La bambina si sarebbe stretta ...

fanpage : Le condizioni della piccola sono gravissime. Una challenge su TikTok che le può essere fatale. - repubblica : Partecipa al 'black out challenge' su TikTok, a 10 anni ricoverata in rianimazione a Palermo - damy85twit : RT @giornalettismo: Titoli che parlano (con certezza) di #hangingchallenge o #blackoutchallenge su #TikTok per il caso della bambina di #Pa… - EllaNonna : RT @rep_palermo: Palermo, partecipa al 'black out challenge' su TikTok, a 10 anni ricoverata: 'In coma irreversibile' [di Romina Marceca] [… - giornalettismo : Titoli che parlano (con certezza) di #hangingchallenge o #blackoutchallenge su #TikTok per il caso della bambina di… -