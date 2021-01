Insigne sbaglia | Ronaldo no I rigori non sono un particolare Distinguono campione | fuoriclasse e buon giocatore

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021)fallisce il terzo rigore calciato contro la Juventus. La maledizione bianconera costa al Napoli la SuperCoppa e riapre il dibatitto su: un, un, un? L’argomentoè altamente divisivo. L’atleta , per il suo esser napoletano e tifoso del Napoli, è sempre al centro della tempesta mediatica ed emozionale.passa in poche partite dalla polvere agli altari e vicerversa. La spettacolare prestazione contro la Fiorentina ha innalzatofino al Pallone d’Oro; l’errore dal dischetto a Reggio nell’Emilia ha spedito il medesimoall’inferno. Pirlo sorride per la sua prima vittoria in carriera da allenatore e per la Juventus ritrovata. Gattuso mastica ...