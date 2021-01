Francobollo per i 100 anni del Pci, Rampelli interroga Conte: “Non ci sono precedenti. Roba da regime” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Trovo davvero sconcertante che sia realizzato un Francobollo per i 100 anni del Partito Comunista Italiano”. Lo dichiara Fabio Rampelli, a dir poco sorpreso dell’iniziativa del governo. Il sigillo delle Poste italiane in ricordo del centenario del partito di Togliatti fa sobbalzare dalla sedia il vicepresidente della Camera. Rampelli: sconcertante Francobollo per i 100 anni del Pci “A parte il fatto che si tratta una scelta mai fatta in occasione della nascita di partiti”, dice Rampelli. “Il Partito Popolare per esempio, nato nel 1919, non ha goduto dello stesso trattamento. Ma c’è di più. Trasformare la commemorazione della nascita di un partito in un affare di Stato, somiglia più a una scelta da regime totalitario. Che non di una ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Trovo davvero sconcertante che sia realizzato unper i 100del Partito Comunista Italiano”. Lo dichiara Fabio, a dir poco sorpreso dell’iniziativa del governo. Il sigillo delle Poste italiane in ricordo del centenario del partito di Togliatti fa sobbalzare dalla sedia il vicepresidente della Camera.: sconcertanteper i 100del Pci “A parte il fatto che si tratta una scelta mai fatta in occasione della nascita di partiti”, dice. “Il Partito Popolare per esempio, nato nel 1919, non ha goduto dello stesso trattamento. Ma c’è di più. Trasformare la commemorazione della nascita di un partito in un affare di Stato, somiglia più a una scelta datotalitario. Che non di una ...

Ultime Notizie dalla rete : Francobollo per Congresso di Livorno: un francobollo per celebrarne il centenario Sardegna Reporter Cent’anni fa oggi

Emissione francobollo celebrativo del centenario del Congresso di Livorno

