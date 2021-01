For Life due nuove puntate giovedì 21 gennaio su Rai 4 (Di giovedì 21 gennaio 2021) For Life giovedì 21 gennaio su Rai 4 due nuovi episodi Prosegue su Rai 4 la prima stagione di For Life un drama che unisce i temi del prison drama a quelli del legal raccontando la storia di un uomo condannato ingiustamente che ha studiato e ottenuto la licenza di avvocato in carcere, occupandosi della sua situazione e di quella di altri detenuti per lo più neri e latini. giovedì 21 gennaio in onda il terzo e quarto episodio anche in streaming su RaiPlay dove sono anche in streaming nei giorni successivi. La serie è liberamente ispirata alla storia vera di Isaac Wright Jr., che ha fornito la sua consulenza per la realizzazione di For Life, un uomo ingiustamente arrestato nel 1989 con l’accusa di essere il capo di una rete di narcotraffico nel New Jersey. Wright passò ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 21 gennaio 2021) For21su Rai 4 due nuovi episodi Prosegue su Rai 4 la prima stagione di Forun drama che unisce i temi del prison drama a quelli del legal raccontando la storia di un uomo condannato ingiustamente che ha studiato e ottenuto la licenza di avvocato in carcere, occupandosi della sua situazione e di quella di altri detenuti per lo più neri e latini.21in onda il terzo e quarto episodio anche in streaming su RaiPlay dove sono anche in streaming nei giorni successivi. La serie è liberamente ispirata alla storia vera di Isaac Wright Jr., che ha fornito la sua consulenza per la realizzazione di For, un uomo ingiustamente arrestato nel 1989 con l’accusa di essere il capo di una rete di narcotraffico nel New Jersey. Wright passò ...

