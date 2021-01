Fall Guys: Ultimate Knockout, arriverà su Xbox Game Pass? (Di giovedì 21 gennaio 2021) A dispetto di quanto trapelato in rete nei giorni scorsi, Fall Guys: Ultimate Knockout non arriverà su Xbox Game Pass Negli scorsi giorni un post comparso sull’account Instagram di Xbox Game Pass aveva lanciato alcuni indizi in merito all’approdo, all’interno del servizio, di Fall Guys: Ultimate Knockout, il titolo firmato Mediatonic che è stato il protagonista indiscusso della scorsa estate videoludica. A smentire in via del tutto ufficiale l’account Microsoft ci hanno pensato direttamente i ragazzi del team di sviluppo, tramite un messaggio diffuso attraverso il proprio canale Twitter. Fall Guys: ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 21 gennaio 2021) A dispetto di quanto trapelato in rete nei giorni scorsi,nonsuNegli scorsi giorni un post comparso sull’account Instagram diaveva lanciato alcuni indizi in merito all’approdo, all’interno del servizio, di, il titolo firmato Mediatonic che è stato il protagonista indiscusso della scorsa estate videoludica. A smentire in via del tutto ufficiale l’account Microsoft ci hanno pensato direttamente i ragazzi del team di sviluppo, tramite un messaggio diffuso attraverso il proprio canale Twitter.: ...

tuttoteKit : Fall Guys: Ultimate Knockout, arriverà su Xbox Game Pass? #FallGuysUltimateKnockout #Mediatonic #XboxGamePass… - Marcogilardi_ : @boogiewyne @JCamerlenghi @WhiteHouse45 Che gioco da 16enni arrapati vieni su un gioco serio. 1v1 fall guys - GamingToday4 : Fall Guys su Game Pass? Per Xbox sì, ma Devolver invoca Satana e smentisce - rc_atzin : Vale la pena compra Fall Guys? - Ccamilo_Quevedo : RT @MasterQuecho: No, Fall Guys no llegará a Xbox Game Pass ?? -