Fall Guys scambiato per Among Us? L'account Instagram di Xbox Game Pass chiede scusa per l'errore (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella giornata di ieri l'account Instagram di Xbox Game Pass aveva accidentalmente dichiarato che Fall Guys sarebbe arrivato su Xbox One e Xbox Series X/S attraverso il servizio in abbonamento di Microsoft. Dopo poche ore l'account Twitter di Devolver Digital però ha smentito il tutto, dicendo che "Fall Guys non è previsto per nessun tipo di Game Pass". Cosa è successo? Ora scopriamo il perché di questo errore. Xbox Game Pass, sempre attraverso Instagram, ha pubblicato un commento di scuse: in sostanza è stato scambiato Fall ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella giornata di ieri l'diaveva accidentalmente dichiarato chesarebbe arrivato suOne eSeries X/S attraverso il servizio in abbonamento di Microsoft. Dopo poche ore l'Twitter di Devolver Digital però ha smentito il tutto, dicendo che "non è previsto per nessun tipo di". Cosa è successo? Ora scopriamo il perché di questo, sempre attraverso, ha pubblicato un commento di scuse: in sostanza è stato...

