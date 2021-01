Dpcm, il Governo fa chiarezza: le regole definitive su spostamenti, visite, partner lontani (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dpcm 16 GENNAIO FAQ – Il Governo ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti (Faq) per fare chiarezza sul nuovo Dpcm entrato in vigore il 16 gennaio. Dalle seconde case al ricongiungimento con il partner lontano, il sito di Palazzo Chigi fa il punto su cosa è possibile fare e cosa no nelle diverse zone (gialla, arancione e rossa). Attualmente, in zona rossa si trovano Sicilia, Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano (le ultime due tuttavia hanno dato il via sul punto a uno scontro con il Governo, tuttora in corso). In area arancione si trovano Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. Le altre Regioni sono invece in zona gialla. Secondo il bollettino di ieri, mercoledì 20 gennaio, ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021)16 GENNAIO FAQ – Ilha pubblicato le risposte alle domande più frequenti (Faq) per faresul nuovoentrato in vigore il 16 gennaio. Dalle seconde case al ricongiungimento con illontano, il sito di Palazzo Chigi fa il punto su cosa è possibile fare e cosa no nelle diverse zone (gialla, arancione e rossa). Attualmente, in zona rossa si trovano Sicilia, Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano (le ultime due tuttavia hanno dato il via sul punto a uno scontro con il, tuttora in corso). In area arancione si trovano Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. Le altre Regioni sono invece in zona gialla. Secondo il bollettino di ieri, mercoledì 20 gennaio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Governo Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 90 | www.governo.it Governo Regione Lombardia, il Tar decide sulla zona rossa: oggi l’udienza.

Nel ricorso di 23 pagine depositato martedì al Tar del Lazio, la Regione Lombardia chiede di annullare, «anche nelle forme del decreto presidenziale», tre provvedimenti: l’ordinanza del ministro della ...

Seconde case, Faq sugli spostamenti fuori comune e fuori regione: solo se affittate prima del 14 gennaio

I chiarimenti sugli spostamenti verso le seconde case previsti dal nuovo Dpcm: sì alle abitazioni anche fuori dalla regione, ma non possono esserci altri parenti o nuclei familiari ...

