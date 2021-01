“Contagi in calo del 20%”. Per una volta la Fondazione Gimbe non lancia il solito allarme (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen – I nuovi Contagi sono in calo del 20%: lo dice la Fondazione Gimbe, che per una volta non lancia il solito allarme. Il monitoraggio indipendente del Gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze (Gimbe) nella settimana 13-19 gennaio 2021, rileva la riduzione dei nuovi Contagi (97.335 rispetto a 121.644 della settimana precedente) a fronte di un significativo calo del rapporto positivi/casi testati (19,8% contro 29,5%). L’assist di Cartabellotta al governo: “Riduzione nuovi Contagi grazie al decreto Natale” “Dopo due settimane di lenta risalita di tutte le curve che riflettevano gli allentamenti pre-natalizi – afferma Nino Cartabellotta, presidente della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen – I nuovisono indel 20%: lo dice la, che per unanonil. Il monitoraggio indipendente del Gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze () nella settimana 13-19 gennaio 2021, rileva la riduzione dei nuovi(97.335 rispetto a 121.644 della settimana precedente) a fronte di un significativodel rapporto positivi/casi testati (19,8% contro 29,5%). L’assist di Cartabellotta al governo: “Riduzione nuovigrazie al decreto Natale” “Dopo due settimane di lenta risalita di tutte le curve che riflettevano gli allentamenti pre-natalizi – afferma Nino Cartabellotta, presidente della ...

Tec_Ambientali : RT @IlPrimatoN: Contagi, ricoveri, decessi: gli indicatori della pandemia sono in calo. Lo certifica la Fondazione Gimbe - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Contagi, ricoveri, decessi: gli indicatori della pandemia sono in calo. Lo certifica la Fondazione Gimbe - IlPrimatoN : Contagi, ricoveri, decessi: gli indicatori della pandemia sono in calo. Lo certifica la Fondazione Gimbe - giornaleradiofm : Coronavirus: Gimbe, meno contagi grazie a misure Natale, in calo ricoveri e morti: Roma, 21 gen. (Adnkronos Salute)… - Giornaleditalia : Coronavirus: Gimbe, meno contagi grazie a misure Natale, in calo ricoveri e morti -