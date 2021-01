Chiusi per decreto Covid: persi mille posti di lavoro in un anno. Pressing per riaprire i bar dei circoli (Di giovedì 21 gennaio 2021) PESARO - Quasi 1000 disoccupati in un anno. 'Bandi mirati della Regione, ristori del Governo. Ed è ora di farci tornare a lavorare', chiedono le associazioni. L'assessore Francesca Frenquellucci ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 21 gennaio 2021) PESARO - Quasi 1000 disoccupati in un. 'Bandi mirati della Regione, ristori del Governo. Ed è ora di farci tornare a lavorare', chiedono le associazioni. L'assessore Francesca Frenquellucci ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiusi per Musei, la ripartenza non è per tutti: gli Arsenali restano chiusi Il Tirreno Tecnologia al Parentucelli-Arzelà La scuola riapre con nuove dotazioni

Utili per l’insegnamento sia in presenza che a distanza. Conclusi anche i lavori. per la sicurezza antisismica ...

Senza teatro è lo stesso un Festival

"Si tratta di un unicum nel panorama artistico nazionale": sono le parole con cui Gilberto Santini, direttore di Amat, presenta il “Festival del teatro senza teatri“, rassegna di musica teatro danza e ...

