Chi è Alberto Bartozzi, il Secchione de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Chi è Alberto Bartozzi, uno dei secchioni de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, in onda su Italia 1? Si tratta di un esperto di Logica dalla folta barba. 29 anni, di Senigallia, Alberto non ha la laurea per scelta. Nel 2014 ha affrontato il test di ingresso a Medicina, lo ha passato ma poi ha deciso che voleva fare altro. E lo ha fatto. Appassionato di logica sin da bambino, si è inventato un corso e nel 2015 ha fondato il blog LogicaTest. Il Secchione gira l’Italia per fare lezione di logica e preparare i futuri dottori al temutissimo test della facoltà di Medicina. Ha avuto anche un breve passato da giornalista. Il suo account Instagram @logica test conta 13mila followers. Ecco la sua biografia ufficiale: “Mi ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Chi è, uno dei secchioni de Lae il, in onda su Italia 1? Si tratta di un esperto di Logica dalla folta barba. 29 anni, di Senigallia,non ha la laurea per scelta. Nel 2014 ha affrontato il test di ingresso a Medicina, lo ha passato ma poi ha deciso che voleva fare altro. E lo ha fatto. Appassionato di logica sin da bambino, si è inventato un corso e nel 2015 ha fondato il blog LogicaTest. Ilgira l’Italia per fare lezione di logica e preparare i futuri dottori al temutissimo test della facoltà di Medicina. Ha avuto anche un breve passato da giornalista. Il suo account Instagram @logica test conta 13mila followers. Ecco la sua biografia ufficiale: “Mi ...

Internazionale : Dopo l’arresto di Alberto Genovese, accusato di sequestro e violenza sessuale, alcuni giornali sono sembrati smarri… - UEFAcom_it : ??? Il #Derby dice @OfficialSSLazio! ?? Immobile e Luis Alberto implacabili: @OfficialASRoma travolta 3?-0? ?? Chi è… - unbelrumore : RT @_lasilviaaa: Chi ha detto a Giulia Arena di non volerla con Federico è chiaramente un popolo inferiore come direbbe Alberto Angela. #il… - harrietspecter9 : RT @_lasilviaaa: Chi ha detto a Giulia Arena di non volerla con Federico è chiaramente un popolo inferiore come direbbe Alberto Angela. #il… - _Valealizzi_ : RT @_lasilviaaa: Chi ha detto a Giulia Arena di non volerla con Federico è chiaramente un popolo inferiore come direbbe Alberto Angela. #il… -