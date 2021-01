Antonella Viola | Contro varianti contenere | vaccinare e sequenziare

AnnaxNar : #omnibusla7 E daje con questi vaccini, argomento usato solo per colpire il governo. Come ha detto l'immunologa Ant… - Zipnews : 'Si parla di Covid oggi a GiovedìScienza, insieme all’immunologa Antonella Viola' #zipnews - mcandi73 : RT @inTorinoMetro: Conferenza su 'Il rischio di annunciare un rischio. La comunicazione tra cambiamento climatico e pandemia', con Giancarl… - ChiaraBianchini : RT @inTorinoMetro: Conferenza su 'Il rischio di annunciare un rischio. La comunicazione tra cambiamento climatico e pandemia', con Giancarl… - gsturloni : RT @inTorinoMetro: Conferenza su 'Il rischio di annunciare un rischio. La comunicazione tra cambiamento climatico e pandemia', con Giancarl… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Viola

L'HuffPost

“Ecco le nostre priorità oggi: contenere, vaccinare, sequenziare. Contenere e vaccinare per proteggerci e non dare al virus la possibilità di mutare ed eludere l’immunità. Sequenziare per tenere sotto ...Antonella Viola: «I 10 progetti finanziati con 3,3 milioni di euro coprono tutti gli aspetti della salute del bambino, a dimostrazione di quanto IRP si stia sempre più caratterizzando come una realtà ...