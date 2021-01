Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)DEL 20 GENNAIOORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAAPRIAMO CON LA SITUAZIONE DELLA VIABILITA’ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALANDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE-SUD E APPIA. ANCORA DISAGI SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO, PER LAVORI, TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RALLENTAMENTI POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI ...