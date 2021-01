Super Mario 3D World + Bowser's Fury: Captain Todd ci mostra il co-op (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Super Mario 3D World + Bowser's Fury sta catturando l'attenzione di tutti i fan Nintendo, senza dubbio. Finora, la parte più interessante del pacchetto sembrava Bowser's Fury, in quanto novità, mentre Super Mario 3D World, per quanto bello, è pur sempre un porting da Wii U. Ma a quanto pare ci saranno novità anche su quel versante... Difatti, nella versione Switch del gioco, Nintendo ha implementato la modalità multigiocatore nei livelli bonus che prevedevano il simpatico Captain Todd come protagonista. Si tratta di piccoli puzzle a diorama, utili a conquistare Stelle Verdi. Il multiplayer si fa ricco, dal momento che si potrà giocare in quattro contemporaneamente, come possiamo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 gennaio 2021)3D'ssta catturando l'attenzione di tutti i fan Nintendo, senza dubbio. Finora, la parte più interessante del pacchetto sembrava's, in quanto novità, mentre3D, per quanto bello, è pur sempre un porting da Wii U. Ma a quanto pare ci saranno novità anche su quel versante... Difatti, nella versione Switch del gioco, Nintendo ha implementato la modalità multigiocatore nei livelli bonus che prevedevano il simpaticocome protagonista. Si tratta di piccoli puzzle a diorama, utili a conquistare Stelle Verdi. Il multiplayer si fa ricco, dal momento che si potrà giocare in quattro contemporaneamente, come possiamo ...

Disponibile nuovo footage di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, con Captain Todd che ci mostra la modalità co-op.

In Fall Guys è ora presente un Easter Egg dedicato a Super Mario 64

Fall Guys è di recente entrato nell'immaginario collettivo del mondo videoludico grazie alla sua divertentissima componente online e, col recente aggiornamento 3.5, ha introdotto Bert, Bort e Bar ...

Disponibile nuovo footage di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, con Captain Todd che ci mostra la modalità co-op.

In Fall Guys è ora presente un Easter Egg dedicato a Super Mario 64

Fall Guys è di recente entrato nell'immaginario collettivo del mondo videoludico grazie alla sua divertentissima componente online e, col recente aggiornamento 3.5, ha introdotto Bert, Bort e Bar