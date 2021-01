Scrittori | James Patterson è il più venduto dell' ultimo decennio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - Dal 2010 al 2019 lo statunitense, ritenuto fra i più importanti autori di thriller del nostro tempo, ha84 milioni di copie in formato cartaceo ed ebook, diventando lo scrittore piùdegli ultimi dieci anni presso i punti vendita che fanno capo a Nielsen BookScan. L'analisi è stata pubblicata negli Usa da "Publisher Weekly ed è stata rilanciata dalla casa editrice Longanesi che pubblicain Italia. Le vendite totali dihanno superato quelle di Stephen King, David Baldacci e John Grisham messe insieme, portando il prolifico autore di "New York codice rosso" e "Luna di sangue" a superare il milione di copie in ciascunae categorie adulti, giovani e adolescenti. Oltretutto, un libro su ...