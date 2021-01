Scrittori | è morto Gerald Locklin | amico e biografo di Charles Bukowski

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Los Angeles, 20 gen. - (Adnkronos) - Lo scrittore statunitense, narratore, poeta e saggista che ha contribuito a plasmare il paesaggio letterario della California ed, confidente edi, èper complicazioni legate al coronavirus all'età di 79 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta domenica 17 gennaio, è stato dato dal figlio Zachary. Dallo scorso marzoviveva in una casa di riposo di Huntington Beach, in California; quando è risultato positivo al Covid-19 due settimane fa è stato trasferito in una clinica di Irvine, dove è deceduto.ha insegnato per 42 anni letteratura inglese e scrittura creativa alla California ...