Sassuolo, Maxime Lopez: «Non ho niente contro Villas Boas, rimane tutto tra noi» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Maxime Lopez ha parlato del rapporto col suo ex allenatore Villas Boas Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, ai microfoni di Telefoot ha parlato del suo rapporto con Villas Boas suo allenatore ai tempi del Marsiglia. «Ho fatto di tutto per giocare anche a Marsiglia, ma posso dire che apprezzo Villas Boas: avevamo una buona relazione al di fuori del calcio, anche se sul campo non è andata molto bene. Ammetto che abbiamo avuto i nostri scontri perché ho anche io il mio carattere. Ma non c’è niente di nascosto tra di noi, lui mi ha sempre detto quello che pensava e io altrettanto. rimane tra di noi in ogni caso, ma sappiamo entrambi che ho fatto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021)ha parlato del rapporto col suo ex allenatore, centrocampista del, ai microfoni di Telefoot ha parlato del suo rapporto consuo allenatore ai tempi del Marsiglia. «Ho fatto diper giocare anche a Marsiglia, ma posso dire che apprezzo: avevamo una buona relazione al di fuori del calcio, anche se sul campo non è andata molto bene. Ammetto che abbiamo avuto i nostri scontri perché ho anche io il mio carattere. Ma non c’èdi nascosto tra di noi, lui mi ha sempre detto quello che pensava e io altrettanto.tra di noi in ogni caso, ma sappiamo entrambi che ho fatto ...

