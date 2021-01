Prima di andar via, Trump grazia l’amico Steve Bannon (accusato per truffa) e altre 142 persone. C’è anche un italiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutti, tranne Julian Assange ed Edward Snowden. È il giorno dell’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca, Joe Biden. Ed è il giorno dell’addio di Donald Trump, che come suo ultimo atto, poco Prima di lasciare l’incarico, «ha concesso la grazia a 73 persone e ha commutato le condanne di altre 70», spiega una nota della sua amministrazione. Tra chi ha ricevuto la grazia non manca un nome noto: quello di Steve Bannon, suo ex spin doctor arrestato ad agosto con l’accusa di frode per una truffa di oltre 25 milioni di dollari nei confronti di centinaia di donatori per il muro “anti-migranti” al confine del Messico. Bannon, già amministratore di Breitbart, sito di riferimento per l’alt-right, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutti, tranne Julian Assange ed Edward Snowden. È il giorno dell’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca, Joe Biden. Ed è il giorno dell’addio di Donald, che come suo ultimo atto, pocodi lasciare l’incarico, «ha concesso laa 73e ha commutato le condanne di70», spiega una nota della sua amministrazione. Tra chi ha ricevuto lanon manca un nome noto: quello di, suo ex spin doctor arrestato ad agosto con l’accusa di frode per unadi oltre 25 milioni di dollari nei confronti di centinaia di donatori per il muro “anti-migranti” al confine del Messico., già amministratore di Breitbart, sito di riferimento per l’alt-right, ...

