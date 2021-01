Pioggia di denaro su A2A, mercato premia piano al 2030 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Effervescente A2A, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,02%. A fare da assist al titolo contribuisce il piano industriale al 2030, annunciato dalla stessa società prima dell’avvio del mercato, che prevede 16 miliardi di investimenti in 10 anni, per la transizione energetica e per l’economia circolare, “pilastri del Piano in un nuovo approccio al business”. “Un nuovo Piano che segna un punto di svolta per A2A. Coniugando coraggio e concretezza perseguiamo obiettivi di sostenibilità sfidanti e target economici di crescita molto importanti per il Gruppo, che si affaccia al mercato europeo” – ha commentato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A -. “Per la prima volta A2A ha una strategia di lungo termine, con 16 miliardi di euro di investimenti dedicati allo sviluppo dell’economia circolare e alla transizione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Effervescente A2A, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,02%. A fare da assist al titolo contribuisce il piano industriale al 2030, annunciato dalla stessa società prima dell’avvio del, che prevede 16 miliardi di investimenti in 10 anni, per la transizione energetica e per l’economia circolare, “pilastri del Piano in un nuovo approccio al business”. “Un nuovo Piano che segna un punto di svolta per A2A. Coniugando coraggio e concretezza perseguiamo obiettivi di sostenibilità sfidanti e target economici di crescita molto importanti per il Gruppo, che si affaccia aleuropeo” – ha commentato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A -. “Per la prima volta A2A ha una strategia di lungo termine, con 16 miliardi di euro di investimenti dedicati allo sviluppo dell’economia circolare e alla transizione ...

(Teleborsa) - Effervescente A2A, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,02%.A fare da assist al titolo contribuisce il piano industriale al 2030, annunciato dalla stessa ...

