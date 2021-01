Morata, mirino sulla Supercoppa per un record speciale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Probabilmente contro il Napoli nella sfida di Supercoppa di stasera alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia (diretta su Rai1) giocherà solo una parte del match ( QUI la probabile formazione ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Probabilmente contro il Napoli nella sfida didi stasera alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia (diretta su Rai1) giocherà solo una parte del match ( QUI la probabile formazione ...

Gazzetta_it : #Morata, mirino sulla #Supercoppa per un record speciale #juve #serieA #coppaitalia #UCL #championsleague - sportli26181512 : Morata, mirino sulla Supercoppa per un record speciale: Morata, mirino sulla Supercoppa per un record speciale Lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Morata mirino Morata, mirino sulla Supercoppa per un record speciale La Gazzetta dello Sport Così Valeria Arzenton ha sconfitto Ticketone: "Noi donne protagoniste"

La denuncia era partita proprio dalla Arzenton, come reazione a quel “Benissimo, cancelliamo Padova” dello staff di Ferdinando Salzano, boss della F&P che fa parte del gruppo Cts Eventim-TicketOne. Qu ...

Scamacca-Juve: De Ligt e Morata si tradiscono. Che indizio!

L’attaccante di proprietà del Sassuolo è obiettivo per l’attacco Alvaro Morata e Matthijs de Ligt sono comparsi tra i follower Instagram di Gianluca Scamacca, attaccante in prestito dal Sassuolo al ...

La denuncia era partita proprio dalla Arzenton, come reazione a quel “Benissimo, cancelliamo Padova” dello staff di Ferdinando Salzano, boss della F&P che fa parte del gruppo Cts Eventim-TicketOne. Qu ...L’attaccante di proprietà del Sassuolo è obiettivo per l’attacco Alvaro Morata e Matthijs de Ligt sono comparsi tra i follower Instagram di Gianluca Scamacca, attaccante in prestito dal Sassuolo al ...