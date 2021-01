La Supercoppa alla Juve, Napoli battuto 2-0 (Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI - La Juventus conquista la nona Supercoppa italiana della sua storia: al Mapei Stadium i bianconeri battono il Napoli, grazie alle rete numero 760 in carriera di Cristiano Ronaldo e al gol allo scadere di Morata. Dopo una prima frazione convincente, gli uomini di Gattuso calano e lasciano il pallino in mano alla 'Vecchia Signora' che non perdona e riscatta il ko di San Siro contro l'Inter. Nel finale Insigne sbaglia anche un calcio di rigore. Gara che parte a ritmi blandi e con una lunga fase di studio. Il Napoli si accende assieme al suo capitano e dal quarto d'ora in poi inizia a creare le prime sortite offensive. Al 29' arriva la piu' ghiotta chance dei primi 45': Demme trova un pertugio sulla sinistra, mette un cross su cui arriva Lozano il cui colpo di testa e' sventato miracolosamente da Szczesny con un ... Leggi su agi (Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI - Lantus conquista la nona Supercoppa italiana della sua storia: al Mapei Stadium i bianconeri battono il, grazie alle rete numero 760 in carriera di Cristiano Ronaldo e al gol allo scadere di Morata. Dopo una prima frazione convincente, gli uomini di Gattuso calano e lasciano il pallino in mano'Vecchia Signora' che non perdona e riscatta il ko di San Siro contro l'Inter. Nel finale Insigne sbaglia anche un calcio di rigore. Gara che parte a ritmi blandi e con una lunga fase di studio. Ilsi accende assieme al suo capitano e dal quarto d'ora in poi inizia a creare le prime sortite offensive. Al 29' arriva la piu' ghiotta chance dei primi 45': Demme trova un pertugio sulla sinistra, mette un cross su cui arriva Lozano il cui colpo di testa e' sventato miracolosamente da Szczesny con un ...

