Il Barcellona mette in cassa integrazione 176 tecnici di base (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Barcellona cassa integrazione – Il Barcellona ricorre ancora una volta all’Erte (expediente de regulación temporal de empleo), una sorta di cassa integrazione spagnola. Stando a quanto riportato da Cadena Ser, questa volta i dipendenti destinatari della misura sono gli allenatori incaricati di allenare le future stelle del club blaugrana. In particolare, ai tecnici di base L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021)– Ilricorre ancora una volta all’Erte (expediente de regulación temporal de empleo), una sorta dispagnola. Stando a quanto riportato da Cadena Ser, questa volta i dipendenti destinatari della misura sono gli allenatori incaricati di allenare le future stelle del club blaugrana. In particolare, aidiL'articolo

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Il Barcellona mette in cassa integrazione 176 tecnici di base: Barcellona cassa integrazione – Il… - CalcioFinanza : Il #Barcellona mette in cassa integrazione 176 allenatori di base - AleStile_94 : @Paroladeltifoso @sscnapoli @OM_Officiel @ladygaga Tra gli orrori manca il gol mangiato contro il Barcellona in ami… - Mariagr89063037 : @enzomarangio Mercoledì se mette Bernardeschi e Ramsey siamo punto e a capo con Lozano, la cosa migliore è giocare… - HillValleyBTTF : @MalcomJ66806952 @romeoagresti Vero in parte. Arthur tecnicamente è bravi ma se per dare una palla ci mette 5 minut… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona mette Il robot da cucina Lidl che fa impazzire tutti dovrà essere ritirato?

In Spagna il robot da cucina della Lidl è stato ritirato dagli scaffali perché ritenuto una copia del famoso Bimby. Subito esaurito come le scarpe.

Il russo Kokorin può arrivare alla Fiorentina come vice-Vlahovic. Incontro decisivo fra Milan e Chelsea, a un passo dalla chiusura per Tomori

Il russo Kokorin può arrivare alla Fiorentina come vice-Vlahovic. Incontro decisivo fra Milan e Chelsea, a un passo dalla chiusura per Tomori ...

In Spagna il robot da cucina della Lidl è stato ritirato dagli scaffali perché ritenuto una copia del famoso Bimby. Subito esaurito come le scarpe.Il russo Kokorin può arrivare alla Fiorentina come vice-Vlahovic. Incontro decisivo fra Milan e Chelsea, a un passo dalla chiusura per Tomori ...