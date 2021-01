Governo: Azione, no a scostamento bilancio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Alla Camera Azione voterà no allo scostamento di bilancio. Lo ha annunciato in Aula Enrico Costa. "32 miliardi richiesti in 10-15 righe. Non ci sentiamo di dare la fiducia, perchè -ha spiegato- questo è un voto di fiducia e ci dispiace che il resto dell'opposizione si accodi". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Alla Cameravoterà no allodi. Lo ha annunciato in Aula Enrico Costa. "32 miliardi richiesti in 10-15 righe. Non ci sentiamo di dare la fiducia, perchè -ha spiegato- questo è un voto di fiducia e ci dispiace che il resto dell'opposizione si accodi".

Governo, Zingaretti: Evitato un salto nel buio. Noi abbiamo evitato il salto nel buio, abbiamo fatto bene ed è stato un passaggio importante aver scommesso e aver dato no a una crisi ...

ROMA Pfizer tarda ancora le consegne delle dosi di vaccino anticoronavirus e il governo italiano attiva l’Avvocatura Generale dello Stato per valutare quali azioni legali intraprendere contro l’aziend ...

