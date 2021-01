Australian Open 2021, Craig Tiley ammette: “I top-3 privilegiati? E’ normale che sia così” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Considerazioni che sicuramente faranno discutere. Gli Australian Open 2021, al momento, sono accompagnati da una cattiva stella. Le tante polemiche legate ai casi positivi in loco e ai 72 giocatori in quarantena e impossibilitati ad allenarsi a differenza di altri e con la differenziazione tra la bolla di Melbourne e quella di Adelaide, ha inasprito il confronto dialettico. In questo contesto, il direttore degli Australian Open 2021 Craig Tiley ha rilasciato delle dichiarazioni sul tema che sicuramente daranno ulteriori spunti: “Ho la sensazione che l’atteggiamento di portare alcuni giocatori ad Adelaide sia considerato un trattamento preferenziale. Ma è la verità che sono i migliori giocatori del mondo. Di regola, se sei al top, se sei un campione del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Considerazioni che sicuramente faranno discutere. Gli, al momento, sono accompagnati da una cattiva stella. Le tante polemiche legate ai casi positivi in loco e ai 72 giocatori in quarantena e impossibilitati ad allenarsi a differenza di altri e con la differenziazione tra la bolla di Melbourne e quella di Adelaide, ha inasprito il confronto dialettico. In questo contesto, il direttore degliha rilasciato delle dichiarazioni sul tema che sicuramente daranno ulteriori spunti: “Ho la sensazione che l’atteggiamento di portare alcuni giocatori ad Adelaide sia considerato un trattamento preferenziale. Ma è la verità che sono i migliori giocatori del mondo. Di regola, se sei al top, se sei un campione del ...

