App Android molto pericolose, vanno cancellate subito: qual è il pericolo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alcune app sui dispositivi Android sono molto pericolose e vanno assolutamente eliminate dal proprio smartphone: quali sono e perché si rischia Molte app, pur essendo presenti sugli store, spesso possono celare dei pericoli. Negli ultimi giorni gli utenti hanno segnalato alcune piattaforme ritenute pericolose. Gli sviluppatori delle app in questione, infatti, le hanno create per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alcune app sui dispositivisonoassolutamente eliminate dal proprio smartphone:i sono e perché si rischia Molte app, pur essendo presenti sugli store, spesso possono celare dei pericoli. Negli ultimi giorni gli utenti hanno segnalato alcune piattaforme ritenute. Gli sviluppatori delle app in questione, infatti, le hanno create per L'articolo proviene da Inews.it.

Ione_Ferranti : RT @Cybersec360: Alien, il malware per Android ora si diffonde come finta app Immuni: come difendersi - Cybersec360 : Alien, il malware per Android ora si diffonde come finta app Immuni: come difendersi - massy971 : Alien, il malware per Android ora si diffonde come finta app Immuni: come difendersi - Canard_Pingouin : POCO X3 NFC - CeotechI : RT @CeotechI: Huawei presenta oggi la nuova interfaccia di AppGallery in Europa... - #appgallery #huaweip #huawei #pro #huaweip50 #lite #hm… -