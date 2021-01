Uomini e Donne, Gemma compie gli anni (e si scopre che Tina mentiva) (Di martedì 19 gennaio 2021) Gemma Galgani compie gli anni: la dama del trono over di Uomini e Donne, presente sin dalla prima puntata del format andata in onda ormai dodici anni fa, compie 71 anni. Ma non sarà un compleanno felice. Reduce dall’ennesima delusione amorosa, Gemma ha infatti appena chiuso la frequentazione con il cavaliere 50enne Maurizio Guerci, che nel corso dell’ultima puntata andata in onda l’ha letteralmente silurata dopo alcune banali liti. Non è dato sapere come (e se) Gemma festeggerà il compleanno, ma una cosa è certa: Tina Cipollari mentiva dichiarando già un anno fa che la Galgani aveva 72 anni, visto che ne ha appena compiuti 71 oggi. Nella speranza che la vita ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 gennaio 2021)Galganigli: la dama del trono over di, presente sin dalla prima puntata del format andata in onda ormai dodicifa,71. Ma non sarà un compleanno felice. Reduce dall’ennesima delusione amorosa,ha infatti appena chiuso la frequentazione con il cavaliere 50enne Maurizio Guerci, che nel corso dell’ultima puntata andata in onda l’ha letteralmente silurata dopo alcune banali liti. Non è dato sapere come (e se)festeggerà il compleanno, ma una cosa è certa:Cipollaridichiarando già un anno fa che la Galgani aveva 72, visto che ne ha appena compiuti 71 oggi. Nella speranza che la vita ...

