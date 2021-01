Uomini e Donne Davide Donadei: “Mi sei entrata dentro” (Di martedì 19 gennaio 2021) Che confusione! Il tronista di Uomini e Donne Davide Donadei è nel caos più assoluto: sostiene infatti di non essere ancora in grado di decidete chi tra Beatrice e Chiara potrà essere la sua scelta. La prima gli è entrata dentro, con l’altra la chimica è fortissima e irresistibile. Chi delle due avrà la meglio alla fine? La confusione regna sovrana nella testa e nel cuore di Davide Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 19 gennaio 2021) Che confusione! Il tronista diè nel caos più assoluto: sostiene infatti di non essere ancora in grado di decidete chi tra Beatrice e Chiara potrà essere la sua scelta. La prima gli è, con l’altra la chimica è fortissima e irresistibile. Chi delle due avrà la meglio alla fine? La confusione regna sovrana nella testa e nel cuore diArticolo completo: dal blog SoloDonna

