Un dipendente su 5 non si è vaccinato, Torrette chiude all'80%. L'appello dell'ospedale: 'E' un obbligo morale' (Di martedì 19 gennaio 2021) ANCONA - Un dipendente su 5 a Torrette non si è vaccinato contro il Covid. Per quanto buona sia stata la risposta del comparto (oltre l'85% dei medici ha aderito alla campagna, mentre gli infermieri e ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 19 gennaio 2021) ANCONA - Unsu 5 anon si ècontro il Covid. Per quanto buona sia stata la risposta del comparto (oltre l'85% dei medici ha aderito alla campagna, mentre gli infermieri e ...

Ultime Notizie dalla rete : dipendente non Palazzo Chigi, no dei dipendenti al super aumento dello stipendio: l'offerta di 125 euro in più al mese non basta Il Messaggero Assunzione a tempo pieno nell’ufficio tecnico dopo l’uscita dall’Unione

Chianni. È l’assunzione a tempo indeterminato di un dipendente nell’area tecnica il primo effetto dell’uscita del Comune di Chianni dall’Unione Parco Alta Valdera e del suo ritorno nell’Unione Valdera ...

Dipendenti pubblici, scontro Benedetti-Cgil

La diatriba politica che vede nel mirino il presidente del consiglio comunale, Stefano Benedetti, adesso si ritrova anche degli strascichi sindacali. L’ultima replica rivolta all’opposizione ha infatt ...

