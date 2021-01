Snowboard | tre azzurri in semifinale di slopestyle a Laax | Maffei | Lauzi | Framarin avanzano in Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) A(Svizzera) sono andate in scena le qualifiche di una tappa delladeldi. Sulla neve elvetica si sono dati battaglia gli uomini, domani toccherà alle donne. Poi semifinali e finali il 22 gennaio. Ottime notizie per quanto riguarda l’Italia perché tresono riusciti a passare il turno. Nella prima heat Albertoha ottenuto con 76.50 il quarto posto alle spalle del giapponese Ruki Tobita (80.50), del belga Sebbe De Buck (80.25) e dello statunitense Jake Canter (77.50), mentre Emilianosi è piazzato decimo con 62.25. Nella heat 2 passa anche Loriscon l’undicesimo posto (66.75), non ce l’ha fatta invece Emil Zulian, primo degli esclusi con 65.00 punti. Foto: Pier Colombo