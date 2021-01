Si finge operaio per entrare in casa della sua vittima | poi l’atroce violenza

Leggi su chenews

(Di martedì 19 gennaio 2021) I fatti raccontano di un’assurda modalità utilizzata dell’aggressore perinsua futuradonna (Facebook)Si, impegnato in alcuni lavori di manutenzione del palazzo dove vive la suae con questa scusa fa in modo che questa le apra la porta. La donna, ingenuamente apre la porta al 47enne, che si intrufola insua ed in brevissimo tempo mette a segno il suo piano. Blocca la donna e prova ad abusare di lei, prova a stare con lei contro la sua volontà. La donna non vuole, ma il 47enne alla fine, la sovrasta e riesce ad ottenere quello per il quale aveva mentito, bussando a quella porta. Non contento, alla fine, obbliga la donna a farsi fotografare nuda. Lei, ...