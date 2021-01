Sbloccare un PDF protetto da password

Leggi su navigaweb

(Di martedì 19 gennaio 2021) I File PDF (Portable Document Format) sono diventati uno standard per i documenti digitali non solo per la diffusione di documenti ma anche per l'uso aziendale e lavorativo. Il motivo di questo successo sta nel fatto che il documento in PDF ha il pregio di essere una copia perfetta e speculare di un documento scritto con qualsiasi programma. Il file creato è esattamente quello che si è preparato, a prescindere dal software utilizzato per creare o leggere un file con il formato e i caratteri scelti, del tutto indipendente dalla configurazione dei computer di altre persone e dai programmi che usa. Tuttavia a volte si riceve un file PDF e si scopre che è protetto da una password e non è possibile leggerlo, modificarlo o addirittura stamparlo perché completamente bloccato.