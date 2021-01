Roma-Spezia 2-4, Fonseca: “Errore sui cambi? E’ un momento difficile” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “L’Errore sui cambi? C’è stato un problema e ne discuteremo internamente. È un momento difficile”. Così il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato il pasticcio regolamentare che costerà ai giallorossi la sconfitta per 3-0 a tavolino contro lo Spezia agli ottavi di finale di Coppa Italia. Sul campo la squadra capitolina ha perso 4-2 ai supplementari: “Abbiamo avuto un inizio di partita difficile – ha detto il tecnico ai microfoni di Rai Sport – La squadra ha saputo reagire, ha giocato bene e ha trovato la reazione giusta. Poi in nove uomini è stato difficile trovare la scossa”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “L’sui? C’è stato un problema e ne discuteremo internamente. È un”. Così il tecnico dellaPauloha commentato il pasticcio regolamentare che costerà ai giallorossi la sconfitta per 3-0 a tavolino contro loagli ottavi di finale di Coppa Italia. Sul campo la squadra capitolina ha perso 4-2 ai supplementari: “Abbiamo avuto un inizio di partita– ha detto il tecnico ai microfoni di Rai Sport – La squadra ha saputo reagire, ha giocato bene e ha trovato la reazione giusta. Poi in nove uomini è statotrovare la scossa”. SportFace.

