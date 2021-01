L.elettorale: Conte, 'interpretazioni maliziose, ma bisogna evitare instabilità' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte, in aula alla Camera, ribadisce la volontà di promuovere, "nel rispetto delle determinazioni delle forze parlamentari", una riforma elettorale "di impianto proporzionale, quanto più possibile condivisa, trattandosi di una riforma di sistema, che possa coniugare efficacemente le ragioni del pluralismo della rappresentanza con l'esigenza, pur ineludibile, di assicurare una complessiva stabilità al sistema politico". "Vorrei chiarire - aggiunge - su questo punto, leggo interpretazioni maliziose. Negli anni passati abbiamo vissuto una frammentazione della rappresentanza, il quadro politico si è andato differenziando e nuovi processi si sono imposti. Con questo quadro non possiamo fare una legge elettorale che costringa nello stesso involucro sensibilità ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe, in aula alla Camera, ribadisce la volontà di promuovere, "nel rispetto delle determinazioni delle forze parlamentari", una riforma"di impianto proporzionale, quanto più possibile condivisa, trattandosi di una riforma di sistema, che possa coniugare efficacemente le ragioni del pluralismo della rappresentanza con l'esigenza, pur ineludibile, di assicurare una complessiva stabilità al sistema politico". "Vorrei chiarire - aggiunge - su questo punto, leggo. Negli anni passati abbiamo vissuto una frammentazione della rappresentanza, il quadro politico si è andato differenziando e nuovi processi si sono imposti. Con questo quadro non possiamo fare una leggeche costringa nello stesso involucro sensibilità ...

