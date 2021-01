Il piano di Conte: andare avanti anche sotto i 155 Sì e formare il suo partito centrista (Di martedì 19 gennaio 2021) Conte in Senato: la sfida finale È un giorno decisivo per Conte, che aprirà le danze alle 9,30 al Senato con un discorso all’indomani della fiducia alla Camera con 321 sì. Oltre l’appoggio rinnovato, la prima votazione gli ha restituito un po’ di distensione con il Nazareno e le trattative nella notte hanno portato l’avvocato di Palazzo Chigi a sperare in una maggioranza poco inferiore al “magic number” corrispondente a 161. TUTTE LE NOTIZIE SULLA CRISI DI GOVERNO, MINUTO PER MINUTO Niente dimissioni, avanti anche con la maggioranza relativa In ogni caso, Conte non ipotizza dimissioni anche se dovesse ottenere una “maggioranza semplice”, cioè con poco margine. “Alla Camera siamo andati oltre le aspettative e se pure al Senato otterremo la maggioranza relativa il governo non cade. ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021)in Senato: la sfida finale È un giorno decisivo per, che aprirà le danze alle 9,30 al Senato con un discorso all’indomani della fiducia alla Camera con 321 sì. Oltre l’appoggio rinnovato, la prima votazione gli ha restituito un po’ di distensione con il Nazareno e le trattative nella notte hanno portato l’avvocato di Palazzo Chigi a sperare in una maggioranza poco inferiore al “magic number” corrispondente a 161. TUTTE LE NOTIZIE SULLA CRISI DI GOVERNO, MINUTO PER MINUTO Niente dimissioni,con la maggioranza relativa In ogni caso,non ipotizza dimissionise dovesse ottenere una “maggioranza semplice”, cioè con poco margine. “Alla Camera siamo andati oltre le aspettative e se pure al Senato otterremo la maggioranza relativa il governo non cade. ...

