Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato con 156 voti favorevoli

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Illaal. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L’Italia non ha un minuto da perdere. Subito al lavoro per superare l’emergenza sanitaria e la crisi economica. Priorità a piano vaccini, Recovery Plan e dl ristori“. Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte.Niente maggioranza assoluta inma 156allaconsentono aldi andare avanti, per il momento. I no sono 140, 16 gli astenuti. Il verdetto dell’Aula di Palazzo Madama arriva segnato dalla polemiche. Il presidente Casellati blocca il voto: l’ex 5S Ciampolillo e Nencini arrivano sul filo e riescono a votare, a sostegno del, solo in extremis. ...