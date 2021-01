Bordoni | Calabrese si dimetta per assembramenti e guasti Tpl

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – “A Roma la situazione dei mezzi pubblici e’ quanto meno allarmante: ci sonosia sugli autobus che nella metropolitana, quando non e’ guasta o quando gli autobus non prendono fuoco. Il Comune di Roma non ha fatto alcuna integrazione o potenziamento, coinvolgendo privati, taxi o NCC e non c’e’ nessuno che controlla.” “L’ulteriore decisione scellerata di chiudere la ZTL non fa che peggiorare questa situazione. E poi il Governo cosa fa? Se la prende con commercianti e artigiani e gli fa chiudere l’attivita’ perche’ hanno paura dei contatti.” “Siamo in una situazione imbarazzante e credo che a Roma l’assessore e alla mobilita’, anzi all’immobilita’, si dovrebbe dimettere e che il Governo dovrebbe prendere atto che non sono certo i bar o i ristoranti a trasmettere il virus”. Questo il commento del capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, Davide ...