Seconde case, Speranza non sapeva del via libera/ "Non se ne era mai parlato" (Di lunedì 18 gennaio 2021) E' caos Seconde case, Speranza e Boccia non erano a conoscenza della deroga ad hoc che consente gli spostamenti anche fuori regione Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 18 gennaio 2021) E' caose Boccia non erano a conoscenza della deroga ad hoc che consente gli spostamenti anche fuori regione

SkyTG24 : Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che è possibile farlo perché il Dpcm di gennaio non specifica il divieto degl… - sole24ore : Seconde case fuori regione: per Palazzo Chigi si possono raggiungere, per il numero verde di Speranza no… - Corriere : ?? Tutti i chiarimenti del Viminale. Cosa si può fare e cosa no - infoitinterno : DPCM Gennaio 2021 ultime novità: tutte le faq su seconde case e zona rossa e arancione - orCceMAWsYayyuS : RT @il_Giangi: #Dpcm Permesso raggiungere seconde case fuori #regione. Se non potete permettervi neanche la prima casa perché i #lockdown d… -