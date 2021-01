Sacchi: “Pirlo non ha colpe, la squadra non aveva motivazioni forti” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha commentato Inter-Juventus negli studi della Domenica Sportiva. L’Inter cerca la continuità che aveva la Juventus, ha fatto benissimo a destra ma giocava contro nessuno. Non bisogna dare colpe a Pirlo, la cosa peggiore per un allenatore è una squadra che non abbia forti motivazioni. Ieri senza fare grandi cose i nerazzurri potevano fare una goleada. È una vittoria nobile e importante, ma attenzione alla presunzione: l’Inter è ancora in costruzione, può fare di più. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 gennaio 2021) Arrigo, ex allenatore, ha commentato Inter-Juventus negli studi della Domenica Sportiva. L’Inter cerca la continuità chela Juventus, ha fatto benissimo a destra ma giocava contro nessuno. Non bisogna dare, la cosa peggiore per un allenatore è unache non abbia. Ieri senza fare grandi cose i nerazzurri potevano fare una goleada. È una vittoria nobile e importante, ma attenzione alla presunzione: l’Inter è ancora in costruzione, può fare di più. L'articolo ilNapolista.

napolista : Sacchi: 'Pirlo non ha colpe, la squadra non aveva motivazioni forti' L'ex allenatore alla Domenica Sportiva: 'È una… - miciogattomicio : @CarloMartootchy @juventusfc @Pirlo_official Noi ce ne rendiamo conto. E non da ora tra l'altro... Ma chi di dovere… - EmidioLib : @glmdj @Pirlo_official Liedholm, Sacchi, Ancelotti solo per citarne alcuni in panchina non erano indemoniati eppure… - franpiace : @ColpogobboYtube Premesso che manco un innesto umano fra Sacchi, Guardiola e Menotti riuscirebbe a fare una partita… - MilicBobo : @repubblica Pirlo viene difeso dagli addetti ai lavori poiche' appartiene alla stessa mafia che domina il non calci… -

Ultime Notizie dalla rete : Sacchi Pirlo Sacchi: "Pirlo non ha colpe, la squadra non aveva motivazioni forti" ilnapolista Sacchi: “Pirlo non ha colpe, la squadra non aveva motivazioni forti”

Arrigo Sacchi alla Domenica Sportiva: "È una vittoria nobile e importante, ma attenzione alla presunzione: l'Inter è ancora in costruzione" ...

Sacchi: "L'Inter senza fare grandi cose poteva fare una goleada. A destra giocavano contro nessuno. Juve squadra senza entusiasmo"

Direttamente dagli studi "Rai", Arrigo Sacchi, ex tecnico, tra le altre ... E non bisogna dare colpe a Pirlo: la cosa peggiore per un allenatore è avere una squadra che non abbia una fortissima ...

Arrigo Sacchi alla Domenica Sportiva: "È una vittoria nobile e importante, ma attenzione alla presunzione: l'Inter è ancora in costruzione" ...Direttamente dagli studi "Rai", Arrigo Sacchi, ex tecnico, tra le altre ... E non bisogna dare colpe a Pirlo: la cosa peggiore per un allenatore è avere una squadra che non abbia una fortissima ...