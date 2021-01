Premio iO Donna: “Un’amicizia” di Silvia Avallone (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Un’amicizia” di Silvia Avallone «Il nuovo romanzo di Silvia Avallone ci trasporta all’interno del rapporto assoluto, totalizzante e contradditorio tra due adolescenti. Elisa è goffa e trasandata, ama la letteratura e trova tra le pagine dei libri un rifugio. Beatrice è invece bellissima e ossessionata dalla propria immagine, destinata a diventare una star dei social. Unite nella diversità Due figure antitetiche, ma legate a doppio filo dal vuoto affettivo che le accomuna: troveranno un punto d’incontro nel desiderio di riscatto, nella volontà di diventare se stesse al di là del giudizio degli altri. Sullo sfondo la rivoluzione digitale degli anni 2000, che ha trasformato per sempre il nostro modo di vivere. In profondità, l’autrice ci propone una riflessione amara sul valore delle apparenze: la ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 gennaio 2021) “” di«Il nuovo romanzo dici trasporta all’interno del rapporto assoluto, totalizzante e contradditorio tra due adolescenti. Elisa è goffa e trasandata, ama la letteratura e trova tra le pagine dei libri un rifugio. Beatrice è invece bellissima e ossessionata dalla propria immagine, destinata a diventare una star dei social. Unite nella diversità Due figure antitetiche, ma legate a doppio filo dal vuoto affettivo che le accomuna: troveranno un punto d’incontro nel desiderio di riscatto, nella volontà di diventare se stesse al di là del giudizio degli altri. Sullo sfondo la rivoluzione digitale degli anni 2000, che ha trasformato per sempre il nostro modo di vivere. In profondità, l’autrice ci propone una riflessione amara sul valore delle apparenze: la ...

La giurata Manuela Stefanelli, della libreria Hoepli di Milano, ci propone "Un'amicizia" di Silvia Avallone (Rizzoli) ...

Gramsci e le donne L’altra metà della rivoluzione

Vincitrice del Premio FiuggiStoria 2020 sezione Biografie con Gramsci e le donne. Gli affetti, gli amori, le idee (Donzelli, pagine 160, euro 18), Noemi Ghetti è una raffinata studiosa di storia,...

