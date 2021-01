Pierpaolo Pretelli “pentito” torna sulla Gregoraci: lo sfogo al GF ‘mira’ anche a chi sta fuori (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci: la storia infinita o forse mai iniziata è proprio per questo ancor più chiacchierata. Non si placano i rumors nella casa del GF Vip 5, tanto meno quelli all’esterno del reality. La mancata love story tra l’ex velino di Striscia la notizia e la showgirl di Soverato continua a far discutere. anche la neonata coppia Pretelli- Salemi. Troppe le volte – a sentire l’influencer – in cui Pierpaolo torna sull’argomento. Sebbene avesse chiesto alla famiglia di non immischiarsi nella querelle amorosa, sembra lui il primo a non riuscire a dimenticare. Leggi anche >> Aereo anonimo per Tommaso Zorzi, l’influencer pazzo di gioia: se fosse davvero ‘lui’? Vip curiosissimi Pierpaolo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 18 gennaio 2021)ed Elisabetta: la storia infinita o forse mai iniziata è proprio per questo ancor più chiacchierata. Non si placano i rumors nella casa del GF Vip 5, tanto meno quelli all’esterno del reality. La mancata love story tra l’ex velino di Striscia la notizia e la showgirl di Soverato continua a far discutere.la neonata coppia- Salemi. Troppe le volte – a sentire l’influencer – in cuisull’argomento. Sebbene avesse chiesto alla famiglia di non immischiarsi nella querelle amorosa, sembra lui il primo a non riuscire a dimenticare. Leggi>> Aereo anonimo per Tommaso Zorzi, l’influencer pazzo di gioia: se fosse davvero ‘lui’? Vip curiosissimi...

PasqualeMarro : Pierpaolo Pretelli su Dayane Mello: “Troppa cattiveria” - itsmc17 : RT @_jenniiifer__: ?asfaltare con stile ed eleganza,senza volgavità? by Pierpaolo Pretelli,coming soon... #PRELEMI - JAYSDOLLZ : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - _jenniiifer__ : ?asfaltare con stile ed eleganza,senza volgavità? by Pierpaolo Pretelli,coming soon... #PRELEMI - JAYSDOLLZ : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -