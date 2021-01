Pierpaolo Pretelli chiede alla famiglia di non andare in tv | sua madre ospite di Live-Non è la d’Urso

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo le recenti ospitate di Giulio, fratello di, a Pomeriggio 5, questa volta toccadel concorrente del Grande Fratello VIP, esseredi Barbara. Proprio come aveva chiestocasa del GF VIP 5: non andate in tv, non partecipate ai talk, non rilasciate interviste. E invece la signora, la mamma di, ha viaggiato da Matera a Milano per essere presente nella diretta di-Non è la, rispettando proprio la volontà di suo figlio, di non vederli più in tv. E udite udite, di che cosa si sarà parlato nello spazio a lei dato in trasmissione? Di baci ed effusioni di Giulia Salemi e di suo figlio. Come recuperare rispetto alle dichiarazioni ...