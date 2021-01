Perché Il Paradiso delle Signore oggi, 18 gennaio 2021, non è in onda? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Chi si è messo comodo davanti alla tv per seguire le nuove avventure dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore, la popolare soap del pomeriggio su Raiuno avrà avuto una brutta sorpresa: la puntata di oggi, 18 gennaio 2021, non va infatti in onda. Come mai? Il motivo è molto semplice, e legato alla crisi di Governo che sta attraversando il nostro Paese: per consentire la messa in onda delle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera dei Deputi relativa all’attuale situazione politica e del successivo dibattito e replica di Conte, Raiuno ha modificato il proprio palinsesto. Di conseguenza, dalle 12:00 in poi la programmazione di Raiuno è saltata: non è andato in onda E’ sempre mezzogiorno, ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 18 gennaio 2021) Chi si è messo comodo davanti alla tv per seguire le nuove avventure dei protagonisti de Il, la popolare soap del pomeriggio su Raiuno avrà avuto una brutta sorpresa: la puntata di, 18, non va infatti in. Come mai? Il motivo è molto semplice, e legato alla crisi di Governo che sta attraversando il nostro Paese: per consentire la messa incomunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera dei Deputi relativa all’attuale situazione politica e del successivo dibattito e replica di Conte, Raiuno ha modificato il proprio palinsesto. Di conseguenza, dalle 12:00 in poi la programmazione di Raiuno è saltata: non è andato inE’ sempre mezzogiorno, ...

