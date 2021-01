Nuovo record per la Grande Traversata Elbana (Di lunedì 18 gennaio 2021) Matteo Anselmi, giovane 27enne di Pratesi, percorre la Grande Traversata Elbana in 5h17’06” Matteo Anselmi, 27enne di Patresi (Marciana), stabilisce il Nuovo record sulla Grande Traversata Elbana, l’iconica GTE. L’atleta elbano, nel weekend appena trascorso, è partito da Cavo ed ha raggiunto Pomonte dopo 5h17’06”. Battuto così il precedente record stabilito in 5h36 dal Mugellano Giovanni Zorn. La Grande Traversata Elbana (GTE) è l’itinerario più importante della rete sentieristica Elbana. Parte dal centro abitato di Cavo, nel versante nord est dell’isola, e prosegue in direzione ovest fino a raggiungere Pomonte, sulla costa sud. Si tratta di un tracciato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 18 gennaio 2021) Matteo Anselmi, giovane 27enne di Pratesi, percorre lain 5h17’06” Matteo Anselmi, 27enne di Patresi (Marciana), stabilisce ilsulla, l’iconica GTE. L’atleta elbano, nel weekend appena trascorso, è partito da Cavo ed ha raggiunto Pomonte dopo 5h17’06”. Battuto così il precedentestabilito in 5h36 dal Mugellano Giovanni Zorn. La(GTE) è l’itinerario più importante della rete sentieristica. Parte dal centro abitato di Cavo, nel versante nord est dell’isola, e prosegue in direzione ovest fino a raggiungere Pomonte, sulla costa sud. Si tratta di un tracciato ...

Agenzia_Ansa : I morti per #Covid negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati circa 4.500, un nuovo record. E' quanto emerge… - Atalanta_BC : 1???? Luis #Muriel ha raggiunto la doppia cifra dopo sole 16 giornate di @SerieA (e 14 presenze): è un nuovo recor… - MoliPietro : Nuovo record per la Grande Traversata Elbana - jacopogiliberto : RT @ENEAOfficial: Ambiente: riscaldamento oceani, nuovo record nel 2020. Primato per il Mar Mediterraneo, anche sempre più salato https://t… - elettronica_in : ??Nuovo record per @MouserElecEU con 74 nuovi #produttori alla propria offerta leader del settore. ??Per saperne di… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo record Nuovo record mondiale indoor La Nuova Sardegna Nuovo record per la Grande Traversata Elbana

Il giovane Anselmi ha stabilito il record di 5h e 17'06'' nella Grande Traversata Elbana, percorso che va da Cavo a Pomonte ...

E’ record per Il Natale che non ti aspetti digital edition, 110mila utenti in quattro settimane

PESARO - Boom di visite e contatti da tutto il mondo: si è conclusa con grande successo la Digital Edition de Il Natale che non ti aspetti, uno dei più ...

Il giovane Anselmi ha stabilito il record di 5h e 17'06'' nella Grande Traversata Elbana, percorso che va da Cavo a Pomonte ...PESARO - Boom di visite e contatti da tutto il mondo: si è conclusa con grande successo la Digital Edition de Il Natale che non ti aspetti, uno dei più ...