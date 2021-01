Mercato, ecco la top 10 dei trasferimenti internazionali: Osimhen sul podio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il giocatore più caro dello scorso Mercato è risultato il tedesco Kai Havertz, acquistato dal Chelsea per 90 milioni di euro, ma sul podio ci sono anche Vinctor Osimhen, colpo del Napoli, e Arthur, preso dalla Juve, mentre la top 10 comprende pure Mauro Icardi, ceduto dall’Inter al Psg, e il bianconero Miralem Pjanic finito al Barcellona. Lo rivela la nuova edizione del rapporto Global Transfer Market pubblicato oggi dalla Fifa, in cui si sottolinea che molto maggiore è stato il calo percentuale del valore economico dei trasferimenti, pari al 23,4%, con i club che hanno speso circa 1.7 miliardi di dollari in meno rispetto al 2019 (da 7,35 a 5,63 miliardi). Sono stati 17.077 i trasferimenti internazionali di calciatori professionisti nel 2020, con un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il giocatore più caro dello scorsoè risultato il tedesco Kai Havertz, acquistato dal Chelsea per 90 milioni di euro, ma sulci sono anche Vinctor, colpo del Napoli, e Arthur, preso dalla Juve, mentre la top 10 comprende pure Mauro Icardi, ceduto dall’Inter al Psg, e il bianconero Miralem Pjanic finito al Barcellona. Lo rivela la nuova edizione del rapporto Global Transfer Market pubblicato oggi dalla Fifa, in cui si sottolinea che molto maggiore è stato il calo percentuale del valore economico dei, pari al 23,4%, con i club che hanno speso circa 1.7 miliardi di dollari in meno rispetto al 2019 (da 7,35 a 5,63 miliardi). Sono stati 17.077 idi calciatori professionisti nel 2020, con un ...

