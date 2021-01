Marca: Alaba ha già fatto le visite con il Real, arriverà a luglio a parametro zero (Di martedì 19 gennaio 2021) Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il Real Madrid avrebbe ingaggiato David Alaba del Bayern Monaco. Il giocatore austriaco, in scadenza con il Bayern Monaco al 30 giugno, ha deciso di non rinnovare e si accaserà dalla prossima stagione al Real Madrid. Percepirà 11 milioni di ingaggio all’anno. Foto: Sito Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) Secondo il quotidiano spagnolo, ilMadrid avrebbe ingaggiato Daviddel Bayern Monaco. Il giocatore austriaco, in scadenza con il Bayern Monaco al 30 giugno, ha deciso di non rinnovare e si accaserà dalla prossima stagione alMadrid. Percepirà 11 milioni di ingaggio all’anno. Foto: Sito Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

